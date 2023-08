Calcio: Napoli. Kvaratskhelia “Garcia ci aiuterà a vincere ancora”

L'attaccante georgiano: "Vedremo se saremo in grado di ripeterci" ROMA (ITALPRESS) – "Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, ma la nostra preparazione e la volontà di dare il massimo sempre hanno fatto la differenza. Quindi non esistono meriti personali di fronte a un risultato così straordinario". Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Considerato Spalletti come un padre, il georgiano è sicuro che il nuovo tecnico Garcia potrà aiutarlo "migliorando la mia qualità. Per ora stiamo studiando il suo modo di fare calcio e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora". Per 'Kvara', il Napoli può ripetersi: "Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 06-Ago-23 09:53