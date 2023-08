Calcio: Roma. Sconfitta per 2-1 con il Tolosa, Dybala out dopo mezz’ora

L'argentino segna un gran gol su punizione, poi al 35° chiede il cambio TOLOSA (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Roma, allo stadio Municipal, viene sconfitta per 2-1 dal Tolosa. Mourinho deve rinunciare a Matic, ancora affaticato e fuori per cercare di gestire i carichi di lavoro degli ultimi giorni, e Ibanez causa mercato ma si affida a Belotti supportato da Dybala e Aouar. A passare in vantaggio, però, è il Tolosa che dopo appena 5 minuti trova la rete grazie a Dallinga che sfrutta il cross basso dalla sinistra di Suazo sul quale Rui Patricio può poco. L'avvio è tutto di marca francese ma la Roma riesce a trovare il pari grazie a Dybala che su punizione sfodera una perla che vale l'1-1. La gioia, però, dura poco perché al 35° l'argentino chiede il cambio; una noia muscolare per Dybala con lo stesso attaccante giallorosso che, uscendo dal campo, ha cercato di smorzare la tensione tranquillizzando tutti. Nella ripresa il ritmo cala, il Tolosa continua a provarci fino alle fine mentre la Roma cala; la rete decisiva arriva proprio allo scadere grazie a Begraoui che anticipa tutti in area e segna il gol che vale la vittoria. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Ago-23 21:45