Calciomercato: Barça. Non solo Dembélé, occhi Psg pure su Ansu Fati

Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, lo stima e conosce da quando era ct della furie rosse BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – In attesa che il trasferimento di Ousmane Dembélé diventi ufficiale il Psg prova a strappare al Barcellona un altro dei suoi preziosi talenti, Ansu Fati. Secondo quanto riportato da "AS", la squadra francese starebbe preparando un'offerta per il nazionale spagnolo. Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, lo conosce molto bene, avendolo allenato come ct delle furie rosse. Proprio il fatto che l'ex ct spagnolo stimi profondamente Ansu Fati potrebbe essere la chiave di volta dell'operazione, considerato che al momento il classe 2002 non è considerato un titolarissimo da Xavi. A tutto ciò si aggiunge la precaria situazione finanziaria del club catalano, in continua ricerca di nuovi fondi. Il Psg, certamente, non ha problemi di budget e potrebbe mettere subito sul piatto dei capitali freschi. Ansu Fati in passato è stato proposto dal suo agente, Jorge Mendes, a diverse formazioni di Premier League, ma il calciatore si è sempre mostrato restio a lasciare il Barcellona. Chissà che questa non possa essere la volta buona, visto che a Parigi potrebbe trovare il suo amico Dembélé, con cui ha festeggiato il gol realizzato contro il Milan in amichevole. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 06-Ago-23 17:05