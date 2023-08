Calciomercato: Juve. No del Tottenham per Kane, Bayern su Vlahovic

Gli Spurs non hanno accettato l'offerta dei tedeschi che adesso puntano sul serbo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente da fare: Daniel Levy anche quest'anno non lascerà partire Harry Kane, simbolo, capitano e bomber del suo Tottenham. Il 30enne centravanti inglese, in scadenza di contratto (titolare e scatenato nell'amichevole contro lo Shakhtar, al momento 4 gol per lui, ndr), era a un passo dal Bayern, c'era già l'intesa economica e si attendeva solo la risposta degli Spurs all'offerta di 100 milioni da parte dei campioni di Germania. Secondo il Daily Mail è arrivato l'ennesimo "no grazie" di Levy e, a questo punto, il Bayern avrebbe deciso di spostare l'obiettivo in Italia e di concentrarsi su Dusan Vlahovic, attaccante che la Juventus non ritiene incedibile e che anzi ha inserito nella trattativa con il Chelsea per portare Lukaku a Torino. Il club tedesco, dunque, sarebbe pronto a presentare un'offerta ai bianconeri per il centravanti serbo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Ago-23 17:05