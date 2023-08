Ginnastica: Biles torna e stravince l’all around al Core Classic

Punteggio super per la fuoriclasse statunitense, che non gareggiava dai Giochi di Tokyo CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Impressionante ritorno alle gare di Simone Biles. La 26enne fuoriclasse statunitense, alla sua prima competizione ufficiale dopo le Olimpiadi di Tokyo, si aggiudica l'all around al Core Classic di Chicago, valido per la qualificazione ai campionati americani che si terranno a fine mese a a San Jose, in California. Biles ha accumulato un punteggio stratosferico (59,10), battendo nettamente Leanne Wong, (54,10 punti). "Mi sono sentita bene, soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi anni – ha commentato Biles in riferimento alla sua scelta di dare priorità alla sua salute mentale dopo Tokyo – Tutte queste persone che mi hanno incoraggiato, mi hanno sciolto il cuore. Credono ancora in me. Sono tornata per mostrare quello che faccio in allenamento e sono molto contenta del risultato". Un risultato che rilancia l'ipotesi, non ancora suffragata da dichiarazioni ufficiali, che la pluri-olimpionica e iridata possa partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 06-Ago-23 12:49