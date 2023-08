L’Aprilia vince a Silverstone, Espargarò “Siamo sulla strada giusta”

"Nelle difficoltà abbiamo continuato a crederci e a lavorare", dice lo spagnolo SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un weekend si segnali positivi, poi una vittoria da ricordare per il significato e le emozioni che ha regalato. Il venerdì sull'asciutto aveva lasciato intravedere il potenziale dell'Aprilia a Silverstone, con il dominio di Aleix Espargarò, e dopo un sabato condizionato dalla pioggia la gara di oggi ha confermato il feeling della squadra italiana sul circuito inglese. Parte del merito va al lavoro svolto durante la pausa estiva dal reparto corse di Noale, dal Test Team Aprilia e da Lorenzo Savadori. Tante le novità portate in pista, a partire da un nuovo pacchetto aerodinamico. Espargaro ha condotto una gara sostanzialmente perfetta. Aggressivo nei primi giri, in recupero dalla dodicesima piazzola di partenza, si è incollato ai battistrada facendo segnare anche il giro veloce. Con la scivolata di Bezzecchi si è delineata una battaglia a due con Bagnaia, entrata nel vivo quando qualche goccia di pioggia ha imposto cautela e sangue freddo. In questo frangente Espargarò ha scelto una strategia dimostratasi vincente: ha pressato da vicino ma senza correre rischi inutili, sfruttando la miglior trazione della sua RS-GP per il sorpasso decisivo nel corso dell'ultimo giro. "Oggi mi sono reso subito conto di poter fare bene. L'Aprilia qui aveva trazione, in alcune curve sapevo di avere margine su Bagnaia – spiega il pilota spagnolo -. Ho preferito pero' aspettare fino all'ultimo giro, specialmente quando ho visto qualche goccia di pioggia. C'erano punti davvero scivolosi, era facile commettere errori. Oltre a questo, notavo che Pecco stava gestendo le gomme e non volevo rischiare di farmi battere sul finale. Sono molto contento per me e per Aprilia: nella prima parte di stagione non abbiamo raccolto i punti che ci aspettavamo e meritavamo, per diversi motivi, ma abbiamo continuato a crederci e a lavorare. Questa è la strada". Alla vittoria di Espargarò si somma una ottima prestazione generale per il marchio italiano. Miguel Oliveira sulla RS-GP del Team RNF è risalito fino alla quarta posizione, seguito da Maverick Viñales a lungo in lotta per il podio. Chiude la top-10 Raùl Fernandez. Un weekend impreziosito da quanto successo a Suzuka dove, al termine della 8 Ore, la RSV4 1100 del Team Tatara Aprilia ha conquistato il podio con il terzo posto nella classe NST (ventesimo assoluto). "Voglio innanzitutto complimentarmi con Aprilia per la fantastica vittoria: è stato un weekend bellissimo, prima con il mio podio nella Sprint Race, poi con il successo di Aleix – le parole di Maverick Vinales -. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro! La mia gara è partita bene, poi purtroppo ho perso secondi preziosi nel tentativo di sorpasso a Miller. Mi scuso con lui per la manovra ma sono stato risucchiato dalla scia di Alex Marquez e a quel punto non potevo fare altro che mollare i freni ed entrare. Ho spinto davvero forte per recuperare il gap dai primi chiedendo tanto alla gomma posteriore e ciò mi ha limitato nel finale. In ogni caso sono soddisfatto del fine settimana, mi trovo benissimo con la moto e con il team, la partenza è migliorata e siamo sempre stati in lotta per le prime posizioni. Continuiamo a lavorare sodo, consapevoli del nostro grande potenziale". – Foto ufficio stampa Aprilia Racing Press Office – (ITALPRESS). ari/com 06-Ago-23 18:33