Motomondiale: Gp Gran Bretagna. Aldeguer vince in Moto2, male Arbolino

L'azzurro della Kalex chiude solo decimo e perde il primato in classifica SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro) ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Moto2. Secondo posto per lo spagnolo Aron Canet (Kalex, +2"546). Terzo un altro spagnolo, Pedro Acosta (Kalex, +3"883), quarto lo statunitense Joe Roberts (Kalex, +6"460). Quinto lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex, +7"162) che ha preceduto in volata il belga Barry Baltus (Kalex) e il britannico Sam Lowes (Kalex). Ottavo posto per il giapponese Ai Ogura (Kalex), nono il thailandese Somkhiat Chantra (Kalex) e solo decimo un deludente Tony Arbolino (Kalex) che ha perso la prima posizione in classifica generale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 06-Ago-23 16:28