Motomondiale: Gp Gran Bretagna. Alonso parte ultimo e vince in Moto3

Lo spagnolo della GasGas batte in volata Sasaki e Holgado SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – David Alonso (GasGas) parte ultimo ma vince con una condotta superba il GP di Gran Bretagna di Moto3. Il colombiano, con il tempo di 33'35"396, ha superato tutto il gruppo in una volata splendida, degna conclusione di una gara bella quanto incerta. Secondo il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna, +0"152), terzo lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm, +0"203). Quarto l'altro spagnolo, Ivan Ortolà (Ktm, +0"337), quinto David Munoz (Ktm, +0"471), sesto il brasiliano Diogo Moreira (Ktm, +0"767), settimo David Salvador (Ktm, +0"839), ottavo Josè Antonio Rueda (Ktm), nono l'olandese Collin Veijer (Husqvarna) e decimo un bravissimo Romano Fenati (Honda) che aveva recuperato 14 posizioni raggiungendo, per un breve tratto, la testa del gruppo. Undicesimo Deniz Oncu (Ktm); è caduto dopo tre giri, invece, il favorito Jaume Masia (Honda). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 06-Ago-23 13:19