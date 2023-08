Motomondiale: GP Gran Bretagna. Bagnaia “Aprilia aveva qualcosa in più”

"Con la pioggia non sapevo quanto spingere. Sono soddisfatto del 2° posto" SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – "Era complicato ma lo sapevo. Ho deciso di prendere la testa e controllare la gara ma l'anteriore soft, per la temperatura, era un po' al limite. Era molto semplice perdere l'anteriore. Con la pioggia non sapevo quanto spingere. Sono soddisfatto del secondo posto". Lo ha affermato Pecco Bagnaia al termine del GP di Gran Bretagna che ha visto il piemontese della Ducati chiudere alle spalle di Aleix Espargaro. "Aprilia aveva qualcosa in più per l'accelerazione – ha aggiunto Bagnaia, campione in carica e leader della classifica piloti -. Ho provato a fare il massimo ma non è bastato. Quando siamo usciti dalla nove ho sentito che Aleix Espargaro stava accelerando di più, ho provato a resistere ma non è bastato. Ad ogni modo bisogna essere contenti soprattutto rispetto a ieri (la Sprint Race, ndr). In pista la situazione era critica alla 15 ed alla 6". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/xd6/mc/red 06-Ago-23 15:42