Atletica: Mondiali. Lavillenie dà forfait per Budapest “Testa al 2024”

"Il mio corpo non mi permette di saltare in buone condizioni" ROMA (ITALPRESS) – "La sfida di voler partecipare ai campionati del mondo – nonostante mesi di riposo – purtroppo non ci è riuscita". Così sui social Renaud Lavillenie, astista francese, ha annunciato che non parteciperà ai Mondiali di Budapest. "Il mio corpo non mi permette di saltare in buone condizioni per un riacutizzarsi del dolore al tendine del ginocchio e scelgo quindi di dare forfait con mio grande rammarico – ha aggiunto il 36enne oro olimpico a Londra2012 e argento a Rio2016 -. Utilizzerò questo tempo per ricaricare le batterie a livello fisico e mentale, per prepararmi al 2024 e ai suoi appuntamente nella migliore forma possibile". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 07-Ago-23 17:51