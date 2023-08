Calciomercato: Inter. Giornata di visite mediche per Sommer

A breve la firma del portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco. MILANO (ITALPRESS) – Mattinata di visite mediche per il nuovo acquisto dell'Inter Yann Sommer. Il portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco, si è recato al Coni di Milano per ottenere l'idoneità sportiva, dopo aver sostenuto le prime visite mediche alla clinica Humanitas. Ad attenderlo anche alcuni tifosi dell'Inter con i quali Sommer si è fermato per un saluto e qualche foto. In giornata, dunque, il giocatore dovrebbe recarsi presso la sede dei nerazzurri per la firma del contratto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/pdm/red 07-Ago-23 13:03