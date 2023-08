Calciomercato: Napoli. Uffficiale l’ingaggio di Natan

Solito messaggio del presidente De Laurentiis sui social: "Benvenuto". NAPOLI (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale. "Bernardo De Souza Natan passa dal Red Bull Bragantino al Napoli a titolo definitivo", questa l'operazione di mercato appena pubblicata sul sito della Lega Serie A. E' quindi il 22enne brasiliano Natan l'erede di Kim, andato al Bayern Monaco, al centro della retroguardia dei campioni d'Italia. La notizia è stata poi confermata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, col consueto messaggio pubblicato via Twitter. "Benvenuto Natan": ha scritto il numero uno del club partenopeo, con tanto di foto della firma del contratto con ritratti sorridenti lo stesso De Laurentiis e il neo difensore del Napoli. A ruota è arrivata la nota del club: "Il Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Red Bull Bragantino, le prestazioni sportive di Natan Bernardo De Souza". Sui social del club azzurro, infine, il giocatore ha detto: "Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Sono qui per ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto ricevuti e assicurarvi che ricambierò il tutto sul campo. Forza Napoli". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 07-Ago-23 15:44