Tennis: Atp Next Gen Race. Nardi ‘vede’ top 8, Alcazar primo, Musetti 3°

Meno di 70 punti dividono il pesarese dalla qualificazione alle Finals ROMA (ITALPRESS) – Meno di settanta punti dividono Luca Nardi dalla top 8 che garantisce la qualificaizone alle ATP Next Gen Finals. L'azzurro, dopo il successo nel Challenger di Oporto, sale in 12esima posizione, preceduto di soli due punti da Flavio Cobolli. Sconfitto in fiale a Lexington, il francese Arthur Cazaux guadagna due piazze ed è il nuovo n.9 della Race dove consolidano la loro posizione lo statunitense Shelton e l'altro francese Van Assche. In testa c'è sempre saldamente lo spagnolo Carlos Alcaraz davanti al danese Holger Rune e all'azzurro Lorenzo Musetti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Ago-23 14:59