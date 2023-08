Tennis: Atp. Tsitsipas sorpassa Ruud, Sinner sempre numero otto

Il greco è ora quarto nella classifica mondiale, 5 azzurri nella top 100. ROMA (ITALPRESS) – Il primo titolo vinto nella stagione, sui campi di Los Cabos, frutta a Stefanos Tsitsipas il sorpasso ai danni di Casper Ruud. Il greco si attesta così come numero 4 del ranking Atp, aggionato questa mattina. Seppur sconfitto in finale in Messico, l'australiano De Minaur scavalca Lorenzo Musetti e passa in 18esima posizione. Best ranking per Daniel Evans, vincitore a Washington e ora al gradino numro 21 Atp. Jannik Sinner si conferma il numro uno azzurro: è stabile in ottava posizione. Bel balzo in avanti per Luca Nardi grazie alla vittoria nel Challenger di Oporto: per lui 27 posizioni scalate. Il ventenne di Pesaro è adesso numero 126 del mondo. Passi in avanti anche per Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Sono cinque gli italiani nella top 100; dieci in tutto invece i tennisti azzurri nella top 150. Questa la nuova classifica Atp: 1. Carlos Alcaraz (Esp) 9225 (–) 2. Novak Djokovic (Srb) 8795 (–) 3. Daniil Medvedev (Rus) 6360 (–) 4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5090 (+1) 5. Casper Ruud (Nor) 4985 (-1) 6. Holger Rune (Den) 4825 (–) 7. Andrey Rublev (Rus) 4595 (–) 8. Jannik Sinner (Ita) 3815 (–) 9. Taylor Fritz (Usa) 3650 (–) 10. Frances Tiafoe (Usa) 3085 (–) Così gli altri italiani: 19. Lorenzo Musetti 1950 (-1) 38. Matteo Berrettini 1112 (+2) 39. Lorenzo Sonego 1105 (+2) 66. Matteo Arnaldi 840 (-1) 110. Marco Cecchinato 582 (-2) 121. Fabio Fognini 532 (+3) 126. Luca Nardi 519 (+27) 142. Giulio Zeppieri 442 (-1) 143. Flavio Cobolli 442 (-1) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 07-Ago-23 11:18