Tennis: Torneo Washington. Per Evans titolo e nuovo best ranking

Il britannico piega in finale in due set l'olandese Griekspoor. ROMA (ITALPRESS) – A 20 anni dal successo di Tim Henman un britannico torna a vincere l'Atp 500 di Washington. E' il 33enne Daniel Evans, vittorioso per 7-5 6-3 nella finale contro l'olandese Tallon Griekspoor. Per Evans è il più importante titolo della carriera, il secondo in assoluto, che giunge a 2 anni e mezzo di distanza da quello vinto a Melbourne nel 2021. "Nelle settimane passate – ha dichiarato Evans a fine incontro – non ero per niente contento del mio gioco. Ma qui a Washington è cambiato tutto. Sono riuscito a giocare bene per tutta la settimana, è stato veramente fantastico". Evans ha chiuso con 26 vincenti, appena 8 errori gratuiti e 16 punti conquistati in 17 discese a rete in un'ora e 41 minuti totali di partita. L'inglese ha iniziato il torneo reduce da sei sconfitte di fila al primo turno (Madrid, Roma, Parigi, Queen's, Wimbledon e Atlanta) ma nella capitale statunitense ha perso un solo set, il primo della sfida di primo turno contro Gregoire Barrere, per poi "infilare" Shevchenko, Tiafoe, Dimitrov e appunto Griekspoor. Con questo successo Evans raggiunge per la prima volta in carriera la posizione numero 21 del ranking Atp, migliorando di una tacca il suo precedente "best". Record anche per Griekspoor, ora numero 26 della classifica mondiale. L'olandese, dopo i successi di Pune e 's-Hertogenbosch, poteva diventare il quarto tennista dell'anno a vincere tre titoli in stagione dopo Alcaraz (5), Medvedev (5) e Djokovic (3). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 07-Ago-23 08:38