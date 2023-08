Atletica: Europei U.20. Furlani d’oro nel lungo con 8,23

L'azzurro conquista il titolo continentale di categoria a Gerusalemme battendo Saraboyukov GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – È ancora d'oro Mattia Furlani. L'azzurro vince nel lungo agli Europei under 20 con 8,23 (-0.2) a Gerusalemme, un anno dopo il titolo europeo U18 conquistato sulla stessa pedana. Trionfa di nuovo il reatino, a un solo centimetro dal personale e con il record dei campionati, al termine di uno splendido duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, 8,22 (+1.6) per l'argento. Un'altra medaglia d'oro in una rassegna internazionale giovanile, per il secondo anno consecutivo, in attesa di gareggiare tra pochi giorni ai Mondiali di Budapest. Il bronzo va all'ucraino Nikita Masliuk con 7,97 (+2.3), dodicesimo Francesco Inzoli a 7,37 (+1.5). – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 08-Ago-23 18:04