Basket: Nazionale ad Atene, Torneo Acropoli con Serbia e Grecia

L'Italia in campo domani e giovedì nel triangolare di preparazione agli imminenti Mondiali ROMA (ITALPRESS) Con un volo da Verona, la Nazionale è arrivata ad Atene nel pomeriggio di oggi. Domani, mercoledì 9, e giovedì 10 andrà in scena all'OAKA il torneo dell'Acropoli 2023, che si aprirà già questa sera (18.45 italiane) con Grecia-Serbia. Così il CT Gianmarco Pozzecco, che ha parlato anche del sorteggio dei gironi di qualificazione a EuroBasket 2025: "Siamo ad Atene per proseguire il nostro percorso di avvicinamento al Mondiale attraverso test di altro livello. Serbia e Grecia sono due delle formazioni più forti in Europa e metteranno a dura prova le nostre energie fisiche e mentali. Spero che i ragazzi possano anche godersi due grandi sfide giocate in un palazzetto iconico come OAKA. In merito al sorteggio del girone di qualificazione a EuroBasket 2025, posso dire solo che è davvero molto presto per ogni tipo di valutazione. Sicuramente però, durante la stagione è vietato sottovalutare qualsiasi squadra. La storia insegna che i pericoli sono sempre dietro l'angolo". Le partite contro Serbia e Grecia sono diventate ormai un grande classico europeo. Basti pensare alle ultime due estati con sfide entusiasmanti, vittorie esaltanti e sconfitte cocenti. Quando si parla Azzurri contro serbi, la mente vola subito alle ultime due spettacolari vittorie dell'Italia: la prima nella finale del Torneo Preolimpico di Belgrado nel 2021 che garantì all'Italbasket l'accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo e la seconda negli ottavi di finale dell'EuroBasket a Berlino lo scorso anno. Prima di questi due ultimi successi, però, una serie di sconfitte, in gare ufficiali, e non che portano il borsino dei precedenti a favore dei serbi (4/11 dal 2008). Dato destinato a cambiare nuovamente vista la partita che si giocherà domani ad OAKA alle 18.45 italiane e poi al probabile incrocio al Mondiale nella seconda fase del torneo iridato. Grande classica anche Italia-Grecia, match che va in scena ormai da tantissimi anni tanto che le gare giocate tra le due Nazionali sono ben 66 (40/26) dal lontano 1951. Brucia ancora la sconfitta subita a Milano nella prima fase di EuroBasket 2022 quando Giannis e compagni chiusero 81-85 in un Forum sold-out. Giunto alla sua 32esima edizione (la prima nel 1986), il Torneo dell'Acropolis ha visto l'Italia conquistare 13 medaglie in 18 edizioni: 3 ori (1997, 2001 con Gregor Fucka MVP, 2011), 3 argenti (1986, 1989, 1999) e 7 bronzi (1988, 1992, 1996, 2002, 2004, 2005, 2013). – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 08-Ago-23 18:14