Calcio: Juve. Vlahovic a Monaco di Baviera per un controllo

Sul fronte uscite Zakaria verso la Ligue 1 (Monaco), De Winter vicino al Genoa TORINO (ITALPRESS) – La Juventus prosegue la preparazione in vista del debutto ufficiale stagionale che avverrà il prossimo 20 agosto sul campo dell'Udinese, ma prima di allora la squadra continuerà a lavorare al JTC Continassa fatta eccezione per domani, quando alle 18.30 è previsto un allenamento a porte aperte all'Allianz Stadium davanti a 20mila persone, e sabato 12 agosto, quando i bianconeri affronteranno nell'ultimo test in programma alle 20.30 al Dino Manuzzi di Cesena l'Atalanta. Oggi la squadra si è allenata come consuetudine nel proprio centro sportivo, ma è stata una giornata che ha visto alcuni calciatori ricevere il caloroso abbraccio di una parte selezionata della tifoseria: capitan Danilo, Gatti, Kean e Vlahovic hanno incontrato incontrato alcuni tifosi "Member" allo Juventus Store presente all'Area 12, il centro commerciale accanto all'Allianz Stadium. Lo stesso Vlahovic, sempre al centro di voci che lo vorrebbero come pedina di scambio con Lukaku nell'affare che porterebbe il belga in bianconero, si è poi recato nel pomeriggio a Monaco di Baviera con un volo privato per alcuni controlli fisici dopo i problemi di pubalgia. Sul fronte uscite, infine, è alle battute conclusive la trattativa che dovrebbe portare lo svizzero Denis Zakaria al Monaco. Il condizionale è d'obbligo visto che per lungo tempo sembrava fatta per un suo passaggio al West Ham che invece non si è concretizzato. Possibile il passaggio di De Winter al Genoa, mentre Pellegrini attende una nuova chiamata della Lazio dopo mezza stagione scorsa in biancoceleste. Salernitana invece in pressing su Miretti e Nicolussi Caviglia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 08-Ago-23 19:36