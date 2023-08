Calcio: Napoli. Trauma distorsivo alla caviglia destra per Osimhen

L'attaccante nigeriano ha lasciato anzitempo il campo nel corso dell'allenamento. NAPOLI (ITALPRESS) – Altra tegola per il Napoli in questo prestagione. Dopo Mario Rui, Gaetano, Anguissa e Kvaratskhelia, si è fermato anche Victor Osimhen. Nel corso del dodicesimo giorno di lavoro degli azzurri allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, l'attaccante nigeriano "ha lasciato anzitempo l'allenamento odierno per un trauma distorsivo alla caviglia destra". "Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie", ha scritto il club partenopeo nel report odierno. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 08-Ago-23 12:34