Calciomercato: Stampa. Rilancio Al-Hilal per Verratti, no del PSG

Offerta da 45 milioni degli arabi, i parigini ne chiedono almeno 60. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – I club dell'Arabia Saudita sono scatenati sul fronte calciomercato. Uno di questi è l'Al-Hilal, che, secondo la stampa francese, è sempre più in pressing sul PSG per acquistare Marco Verratti. La società di Riyad avrebbe rilanciato, offrendo ai parigini per il cartellino del centrocampista italiano ben 45 milioni di euro. I parigini però hanno risposto negativamente. Dalla capitale francese per Verratti chiedono, infatti, almeno 60 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Ago-23 12:24