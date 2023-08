Biathlon: Vittozzi e Wierer domenica alla mass start “City Wiesbaden”

In gara tanti protagonisti del circuito di Coppa del Mondo ROMA (ITALPRESS) – Dopo una stagione di forzata assenza, torna nel calendario internazionale il "City Biathlon Wiesbaden", la kermesse tedesca che vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del circuito di Coppa del mondo di biathlon. L'evento, una mass start in programma domenica 13 agosto, si avvarrà della presenza di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, fra le favorite per la vittoria finale. Le due azzurre saranno accompagnate dal tecnico Jonne Kahkonen. La lista di partenza femminile prevede anche la presenza di Hanna Oeberg, Denise Herrmann-Wick, Marte Olsbu Roiseland, Tiril Ecklhoff, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Karolin Horchler, Lou Jeanmonnot, Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Anna Weidel, Anna Gandler e Yuliia Dzhima, mentre in campo maschile si giocheranno la vittoria, fra gli altri, Sturla Laegreid, Benedikt Doll, Martin Ponsiluoma, Tarjei Boe, Roman Rees, Fabie Claude, Niklas Hartweg, Florent Claude e Dmytro Pidruchnyi. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 09-Ago-23 10:00