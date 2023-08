Calcio: Aia. Monaldi al debutto nella Can “Raduno momento importante”

Intanto la squadra arbitrale a Cascia lavora su falli di mano e Var ROMA (ITALPRESS) – Il raduno precampionato degli arbitri rappresenta anche il momento dell'ingresso nel gruppo della Can dei direttori di gara promossi dalla Can C. Tra questi anche Marco Monaldi della sezione di Macerata. "Il primo impatto è stato molto emozionante – dice al sito dell'Aia -, siamo stati subito accolti nel migliore dei modi. I colleghi più esperti ci hanno subito messo a nostro agio, fornendoci consigli per iniziare questo percorso nella maniera migliore possibile. Il raduno precampionato rappresenta quindi un momento di aggregazione e di formazione. Oggi è un punto di partenza, con l'impegno di lavorare sempre con metodo e professionalità, stando attenti ai comportamenti perchè danno la possibilità di andare in campo con la massima serenità". Questi gli arbitri neo immessi in organico Can: Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), Giuseppe Collu (Cagliari), Davide Di Marco (Ciampino), Marco Monaldi (Macerata) e Paride Tremolada (Monza). Il gruppo assistenti ha invece visto l'ingresso di Mario Davide Arace (Lugo Di Romagna), Kaled Bahri (Sassari), Marco Belsanti (Bari), Paolo Bitonti (Bologna), Ivan Catallo (Frosinone), Marco Ceolin (Treviso), Stefano Galimberti (Seregno), Francesco Luciani (Milano), Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) e Federico Votta (Moliterno). Intanto un focus dedicato ai falli di mano ha caratterizzato la giornata di ieri. Il responsabile della Can, Gianluca Rocchi, ha infatti tenuto una lezione specifica, in cui sono stati mostrati numerosi filmati, che sono poi stato oggetto in aula di un'approfondita analisi tecnica e disciplinare. Il pomeriggio è stato invece dedicato ad un'esercitazione con la quale è stata simulata una chiamata al monitor da parte del Var. "Per riproporre le condizioni che si presentano durante una partita, con impegno fisico, concentrazione e capacità decisionale – sottolinea l'Aia -, ogni arbitro ha prima effettuato un percorso atletico sul terreno di gioco e poi si è recato alla postazione video oltre la linea laterale. Dalla sala Var, allestita nei pressi del campo, venivano intanto inviate le immagini di dinamiche di gioco, sulle quali gli arbitri dovevano esprimere la propria valutazione. A coordinare l'esercitazione, insieme a Gianluca Rocchi, erano presenti i componenti Andrea Gervasoni, Antonio Damato e Dino Tommasi. Contemporaneamente gli assistenti arbitrali, sotto la supervisione di Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini e la guida dei preparatori atletici, hanno effettuato un allenamento collettivo. I due gruppi, durante la mattina, si erano già sottoposti ai test atletici specifici per i rispettivi ruoli". "Siate sempre orgogliosi di essere arbitri e assistenti della CAN perchè ci siete arrivati grazie al lavoro e all'impegno, e meritate di restarci per i vostri comportamenti e la professionalità che dimostrate in ogni situazione – ha detto il vice presidente dell'Aia Alberto Zaroli – Noi siamo orgogliosi di voi e saremo sempre al vostro fianco". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 09-Ago-23 13:25