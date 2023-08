Calcio: Napoli.Terapie per Anguissa e Osimhen,visite mediche per Cajuste

Il 23enne centrocampista svedese arriva dal Reims NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue la preparazione del Napoli al 13esimo giorno di ritiro a Castelò di Sangro. Nel giorno dell'arrivo di Jens Cajuste, 23enne centrocampista svedese prelevato dal Reims e che sta sostenendo le visite mediche a Roma, gli azzurri di Garcia hanno sostenuto una seduta di allenamento tra attivazione, esercizi sul possesso palla, quindi rosa divisa in due gruppi che hanno svolto in maniera alternata lavoro specifico di difesa e attacco. Chiusura di seduta con partitella a campo ridotto. Terapie e allenamento personalizzato in palestra per Anguissa, solo terapie per Osimhen. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Ago-23 14:02