Calciomercato: Psg. Mbappé dice no a nuova offerta per rinnovo

Il suo futuro, salvo sorprese, sarà al Real Madrid dal prossimo anno ROMA (ITALPRESS) – Il Psg non si arrende e offre un altro rinnovo a Mbappé, che però rifiuta. Secondo RMC Sport, infatti, Luis Campos, direttore sportivo dei francesi, avrebbe incontrato ieri gli agenti del giocatore che avrebbe, però, già rifiutato la proposta che prevedeva un aumento di stipendio e una clausola rescissoria da 200 milioni di euro per il 2024. Nonostante tutto, Mbappé avrebbe rifiutato, mettendo il Psg con le spalle al muro tanto che, secondo indiscrezioni, il club avrebbe tolto le maglie del giocatore dai negozi ufficiali, mettendole a disposizione solo per gli acquisti on-line. Inoltre l'immagine del fuoriclasse francese potrebbe sparire dal Parco dei Principi. Il suo futuro, se non ci saranno sorprese, sarà al Real Madrid a partire dalla prossima stagione, ma il rischio è che Mbappé resti ai margini della squadra di Luis Enrique per tutto il 2023-2024. L'alternativa è una cessione al ribasso o in prestito, il Chelsea avrebbe provato nei giorni scorsi a percorrere questa strada, anche qui incassando il no del giocatore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/ari/red 09-Ago-23 16:45