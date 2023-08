Fiere, tra arte dei bonsai e trinciaerba robotizzata 200 espositori a Flormart

(Adnkronos) – Flormart – The Green Italy, il salone internazionale dedicato al verde, al florovivaismo e all’architettura del paesaggio, è pronto a dare il via alla 72a edizione, dal 20 al 22 settembre in Fiera a Padova. Sono circa 200 gli espositori presenti a Flormart – The Green Italy provenienti dai distretti produttivi italiani, dalla Liguria alla Toscana, dal Veneto all’Emilia Romagna, passando per Lombardia, Lazio, Puglia, Sicilia e Abruzzo. Anche l’estero è ben rappresentato, Europa in primis con Francia, Belgio, Spagna, Grecia e altri espositori internazionali. Sono una ventina le new entry, realtà appartenenti al comparto del vivaismo, delle strumentazioni tecniche e dell’architettura del paesaggio. A conferma dell’attualità del concept di The Green Italy che riunisce tutto l’universo green in una vetrina internazionale del verde made in Italy.

E proprio per promuovere il comparto italiano sui mercati internazionali, Fiere di Parma ha messo in campo due programmi di incoming: Flormart Buyers Program, in collaborazione con Ice Agenzia, e Flormart Experience, per la grande distribuzione e garden retail nazionali. Due percorsi di business esclusivi e completi che insieme hanno già richiamato l’adesione di oltre 150 buyers internazionali.

Un parterre di assoluto rilievo è quello che compone i 200 espositori che hanno già dato la propria adesione a Flormart – The Green Italy. Tra loro, partner del Salone florovivaistico è SavioLife, Business Unit Life Science del Gruppo Saviola. Composto da 15 plant in Italia e all’estero, il Gruppo industriale celebra i 60 anni di attività e mantiene al centro del suo core business la sostenibilità. Lo fa in particolare presentando prodotti innovativi legati all’agricoltura: Extralignum, fibre di legno naturali per la produzione di substrati di coltivazione; Vegastim, biostimolanti radicali a base di estratti di tannino di castagno; Sazolene, fertilizzanti azotati a lenta cessione.

Nel settore della produzione vivaistica, tra le altre, presente anche Vannucci Piante, direttamente dal distretto produttivo di Pistoia, dove l’azienda vanta vivai per una superficie di 590 ettari, con una gamma di oltre 3.000 specie e varietà che decorano parchi, giardini, terrazzi, spazi urbani di 60 paesi del mondo. Tra le realtà che hanno fatto la storia del florovivaismo c’è anche la grande famiglia Giorgio Tesi Group, che oltre alle sue piante da giardino e alla collezione di cultivar di cipresso, a Flormart – The Green Italy presenterà la sua nuova specializzazione: l’arte dei bonsai.

E poi ancora: Meristema, uno dei primi laboratori di micropropagazione in Italia, Vettori specializzato nella riproduzione di giovani piante, così come Oasi Vivai Piante e Voltz Horticulture, specializzato anche nelle sementi. Per frutteti e olivi, tra gli altri, si segnala la presenza di Vivai Buemi, Sylva Van Hulle per le piante a radice nuda, mentre Floricoltura Pironi per le piante da orto e perenni. Ci sono poi Vivai Nord per le piante da giardino, Vivai Guagno per le piante forestali. E ancora, per le piante da frutto, tra gli altri, Vivai Dainese, Piante Battistini, Vivai Lirussi. Anche Romiti Vivai ha confermato la sua presenza a Flormart – The Green Italy con la sua collezione di lagerstroemie e due piante in particolare: Young Lady, arbusto molto decorativo dalla fioritura rosata eccezionale e ‘The Rising Sun’, dai fiori abbondanti color rosa lavanda e foglie a forma di cuore.

Presidiato anche il settore della meccanica con aziende del calibro di Holmac, specializzata in macchine e attrezzature per la zollatura e la movimentazione di piante in zolla e vaso; Pazzaglia, che oltre ai modelli di zollatrici, portavasi e ceste di potatura semoventi, porta in fiera il nuovo modello FZ130 con il motore Stage V richiesto dalle normative ambientali riguardanti le emissioni. Macchine e attrezzature professionali da giardino per la costruzione e manutenzione di campi da calcio, campi da golf, parchi giardini, campi sportivi è l’ambito di Bruni, all’avanguardia con i tosaerba radiocomandati Spider e quelli 100% elettrici Mean Green. Tra gli altri, si segnala anche la presenza di Peruzzo con tre prodotti in pole position: Robofox, trinciaerba robotizzata radiocomandata dalle alte prestazioni; TB100-C Pro in una versione aggiornata, ideale per triturare ramaglia fino a 11 cm di diametro; Tirex su carrello stradale per grandi volumi di potatura.

L’obiettivo di Fiere di Parma, che per il secondo anno organizza la fiera, è quello di creare e valorizzare sinergie tra aziende produttrici e retailer in arrivo tanto dall’Italia quanto dall’estero. Per questo protagonisti fondamentali di Flormart – The Green Italy sono i buyers internazionali.

Tra gli oltre 150 che hanno già dato la propria adesione, troviamo amministrazioni pubbliche come ad esempio Riyadh Municipality dall’Arabia Saudita, ma anche parchi e giardini sia pubblici che privati. È il caso, tra gli altri, Disneyland Paris che riconferma la propria presenza a Flormart – The Green Italy. Tra i buyers che si occupano invece di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini, direttamente da Madrid c’è Ambienta Paisajismo.

Rilevante è il settore del Landscape design & Architecture, che vede tra gli altri Al Sulaiteen Gardens dal Qatar e Enea dalla Svizzera. Ancora dall’Arabia Saudita AlJammaz Hydrotek si occupa di importazione e distribuzione di piante. Tra i numerosi garden center presenti, anche i due tedeschi: Blumen Ostmann della Bassa Sassonia e Landgard della Renania.

Cine gli elementi che permettono ai visitatori di orientarsi nel layout della manifestazione che è segmentato per merceologie. Il primo è la terra, culla delle radici e base di partenza irrinunciabile di ogni storia o progetto; essa identifica tutti i professionisti del florovivaismo, gli operatori che si occupano della predisposizione dei terreni ospitanti e gli specialisti delle tecniche colturali. Il secondo, l’acqua, sorgente della vita, riporta il visitatore al mondo dell’irrigazione e, più in generale, ai mezzi di produzione al servizio del green.

Terzo l’aria, corrente che spinge il cambiamento, va a raggruppare studi di architettura e landscaping, società di costruzione e progettisti del verde, tutti interpreti irrinunciabili dei nuovi trend della ‘Green Italy, capaci di alimentare l’innovazione e trovare, così, nuovi modelli per concepire e realizzare il verde. Quarto elemento, il fuoco, l’energia che muove il settore, rappresenta uno spazio dedicato alla ricerca e alle cure colturali. Area caratterizzata da specializzazione tecnologica avanzata, approfondisce lo studio e l’analisi di processi vecchi e nuovi, grazie all’esperienza e al know-how specifico.

Infine, il quinto elemento di Flormart – The Green Italy, vera anima dinamica della fiera, che guarda decisa al futuro: in questo spazio, trovano la loro dimensione ideale il dinamismo delle start-up, l’innata capacità dei media di intercettare nuove tendenze, il valore aggiunto della formazione specifica aziendale.

Flormart – The Green Italy, storica manifestazione professionale dedicata al florovivaismo e landscape design, dal 1971 rappresenta un brand e una tradizione uniche in Italia ed Europa. Una vetrina internazionale, un evento professionale altamente specializzato dedicato a tutta la filiera del verde. Dal comparto florovivaistico, negli anni, Flormart – The Green Italy è cresciuto inglobando il settore green nel senso più ampio del termine. Dall’architettura del paesaggio all’ingegneria ambientale, dalle green city all’arredo urbano, dalle nuove professioni del verde alla digitalizzazione.

Diversi i settori merceologici presenti: realizzazione e cura del verde; progettazione e innovazione; tecnologie, attrezzature e mezzi di produzione; ricerca, gestione e cure colturali; start up, media, servizi e formazione. Flormart – The Green Italy è da 72 edizioni la piattaforma di condivisione delle conoscenze fra operatori del settore e punto d’incontro fra i diversi soggetti della filiera. Tra questi: vivaisti, coltivatori, progettisti, aziende di realizzazione e cura del verde, commercianti di piante e fiori, utilizzatori finali, enti pubblici.

Flormart – The Green Italy è organizzata dal gruppo Fiere di Parma, che già dalla scorsa edizione ha accettato la sfida ad aprirsi a nuovi settori, come quello del florovivaismo. Fiere di Parma, organizzatore di eventi internazionali di successo, vanta un’esperienza fieristica di 80 anni, con soluzioni sempre tecnologicamente all’avanguardia che coniugano tradizione, innovazione e sostenibilità. La sua mission: promuovere l’eccellenza del made in Italy nel mondo.