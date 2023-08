Calciomercato: PSG. Visite mediche oggi per Dembelé

I parigini dopo Goncalo Ramos accolgono anche l'attaccante francese. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo l'arrivo di Goncalo Ramos, ufficializzato lunedì sera, il Paris Saint Germain si prepara ad accogliere anche Ousmane Dembelé. Secondo quanto riporta "L'Equipe" l'attaccante francese, proveniente dal Barcellona, entro stasera dovrebbe svolgere le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà verosimilmente al PSG per le prossime cinque stagioni. Tutte queste operazioni di mercato lasciano pensare che in casa dei parigini sia finita l'ora non solo di Messi ma anche di Mbappé, ormai divorziato in casa, e probabilmente di Neymar, che avrebbe chiesto il trasferimento e che è nel mirino proprio del suo ex club, ovvero del Barcellona. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 10-Ago-23 11:37