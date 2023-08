Calciomercato: Stampa. Balogun nel mirino di Monaco e West Ham

Per l'attaccante statunitense, seguito dall'Inter, l'Arsenal chiede 50 milioni. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Folarin Balogun continua a far gola a diversi club. L'attaccante statunitense, 22enne, in forza all'Arsenal, inseguito fra gli altri dall'Inter, è ora, secondo la stampa britannica, al centro di una vera e propria asta fra il West Ham e il Monaco. Lo riporta "The Independent", precisando che la società del quartiere londinese di Stratford e quella del Principato "stanno emergendo come principali concorrenti per Balogun". Il West Ham e il Monaco, infatti, sarebbero attualmente gli unici due club in grado di soddisfare quanto richiesto dall'Arsenal per il cartellino del giocatore, ovvero oltre 40 milioni di sterline, ovvero quasi 50 milioni di euro. A queste cifre verosimilmente l'Inter si sfilerebbe dall'eventuale asta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 10-Ago-23 11:03