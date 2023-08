Calciomercato: West Ham. Ufficiale l’acquisto di Edson Alvarez

Il centrocampista messicano arriva dall'Ajax: è costato circa 40 milioni. ROMA (ITALPRESS) – Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Edson Alvarez, che arriva dall'Ajax per circa 35 milioni di sterline, ovvero 40 milioni di euro. Il centrocampista della nazionale messicana, 25enne, ha firmato un contratto quinquennale con il club di Londra. L'Ajax ha confermato le cifre dell'accordo: 32,8 milioni di sterline il costo del cartellino del giocatore, ai quali vanno aggiunti circa 2,6 milioni di sterline di bonus. "Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi del West Ham. È un momento estremamente importante questo nella mia carriera. Entrare in un club come il West Ham è un sogno per me e la mia famiglia", ha detto Alvarez. "La Premier League è un campionato speciale, il miglior campionato del mondo e penso che il mio stile si adatterà al meglio al gioco dei team inglesi. Ora ho una responsabilità nei confronti del West Ham: darò assolutamente tutto per questa maglia", ha aggiunto il centrocampista messicano. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 10-Ago-23 14:22