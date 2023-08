Ciclismo: Giacomo Nizzolo firma per il Q36.5 Team

Il 34enne lombardo si lega alla squadra svizzera con un contratto biennale. ROMA (ITALPRESS) – Il Q36.5 Pro Cycling Team ha reso nota "la firma del velocista italiano Giacomo Nizzolo per la prossima stagione". Il ciclista lombardo ha firmato un contratto biennale con la squadra maschile svizzera con licenza UCI. "L'esperto 34enne vanta un notevole palmares, che include un totale di 30 vittorie da professionista e un'impressionante storia di carriera che rafforzerà senza dubbio le prestazioni e le ambizioni della squadra", ha precisato il Q36.5 Pro Cycling Team. "Sono super entusiasta di unirmi al Q36.5 Pro Cycling Team dal prossimo anno. Conosco la maggior parte dello staff e sono davvero felice di unirmi a loro ancora una volta dopo aver lavorato insieme per diversi anni in passato. Ho avuto un'ottima intesa con tutti in passato e sono sicuro che avremo lo stesso feeling in futuro. Sono super motivato e voglio esprimermi ai massimi livello", ha dichiarato Nizzolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 10-Ago-23 11:18