Musetti ko in due set, Medvedev ai quarti a Toronto

Il russo si è imposto con un duplice 6-4 TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Lorenzo Musetti che esce di scena agli ottavi del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di Toronto, in Canada. Il 21enne di Carrara, sedicesima testa di serie, si è arreso al russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking e 2 del tabellone, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4 e che accede ai quarti. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 10-Ago-23 23:21