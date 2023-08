Tennis: Torneo Montreal. Paolini out agli ottavi, Pegula vince 2-0

La statunitense, numero 3 del mondo, si è imposta 6-4, 6-0 sulla tennista azzurra MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Jasmine Paolini che si ferma agli ottavi dell'"Omnium Banque Nationale Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di Montreal, in Canada. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 49 del ranking, è stata battuta 6-4, 6-0 in un'ora e sette minuti di partita, dalla statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking e 4 del seeding. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 10-Ago-23 18:53