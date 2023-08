Urso “Ryanair insofferente alle regole, mercato non è Far west”

ROMA (ITALPRESS) – La compagnia irlandese "negli anni ha manifestato una certa insofferenza alle regole del mercato. Proprio Ryanair è stata sanzionata 11 volte, negli ultimi anni, da parte dall'autorità per la concorrenza e il mercato. A fronte delle segnalazioni, siamo intervenuti con un decreto che tende a ristabilire le condizioni dei mercato, che tutela i consumatori. Perché il mercato non è il Far west, non è il luogo dove gli speculatori si approfittano dei consumatori. Il mercato viene regolato dallo Stato, dalle leggi, dalle autorità e dall'Ue". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Tgcom24. "Noi – prosegue – siamo intervenuti secondo le regole europee in quelle situazioni in cui non vi è un'alternativa di mercato. Perché nelle isole non vi è una alternativa di mercato adeguata. Lo Stato ha il dovere di intervenire quando il cittadino in qualche misura viene sottoposto a una azione che non risponde alle regole di mercato, ma che anzi è contro queste regole e anche i diritti dei cittadini stessi", conclude. (ITALPRESS). col3/red 10-Ago-23 17:49