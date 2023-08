Calcio: Bayern Monaco. Tuchel “Kane? Non parlo fino a ufficialità”

"Sicuramente per noi sarebbe importante", ha detto il tecnico alla vigilia della Supercoppa ROMA (ITALPRESS) – "Su cosa sta facendo Kane forse sapete più voi di me. Non c'è ancora nessuna ufficialità e l'allenatore non può parlare finchè il giocatore non è qua. Nelle ultime ore si è parlato molto di questo trasferimento, ma io dovevo pensare all'allenamento qui con i miei giocatori". Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Supercoppa di Germania contro il Lipsia. "È chiaro che si tratta di un'operazione molto importante per noi, è il capitano della nazionale inglese, uno dei migliori giocatori. Ma parliamo di qualcosa che deve ancora concludersi e non posso parlarne come se fosse già avvenuto", ha detto ancora Tuchel sul trasferimento di Harry Kane, a un passo dai tedeschi. Dove giocherà Kane "dipenderà da come si integrerà nei nostri principi e cosa decideremo di fare con lui. Lui può giocare in diversi modi, sicuramente per noi è importante. Ma non è ancora il momento di pensare agli aspetti tattici. Comunque per ora pensiamo alle opzioni di domani, alla partita contro il Lipsia, alla Supercoppa che vogliamo vincere. – ha concluso Tuchel – Vederlo domani in campo? Tutte le opzioni sono aperte, ma io penso a oggi". – foto Image – (ITALPRESS). srp/red 11-Ago-23 13:53