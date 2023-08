Calcio: Coppa Italia. Baroni “Con Ascoli come fosse prima di campionato”

Il tecnico del Verona sul mercato: "Folorunsho potrebbe essere una soluzione" VERONA (ITALPRESS) – "Quella di domani sarà una prova da affrontare con determinazione e cattiveria come fosse già la prima di campionato, sarà una sfida che ci metterà nelle condizioni di preparare bene l'inizio della stagione. L'Ascoli è un avversario di cui avere rispetto: lo scorso anno ha fatto molto bene, e per questa stagione si sono strutturati ancora meglio". Lo ha detto il tecnico del Verona Marco Baroni alla vigilia della sfida del Bentegodi contro i bianconeri marchigiani valida per i 32esimi di Coppa Italia. "Nelle ultime uscite ci sono stati sia segnali positivi, sia aspetti sui quali dobbiamo ancora migliorarci. La partita di domani sarà un'opportunità di crescita e di verifica per noi, una chance per dare spazio anche a qualche ragazzo giovane", ha spiegato ancora l'allenatore dei gialloblù in conferenza stampa. Sul nuovo arrivato Bonazzoli, poi, ha aggiunto: "Ha già fatto dei test, anche se finora ha svolto un lavoro personalizzato. Ha grande voglia e motivazione. È un ragazzo di talento, credo che Verona rappresenti una grande opportunità per lui". Su Lazovic e Duda il tecnico dei veneti ha precisato: "Darko sta recuperando bene ma domani non sarà disponibile e non credo nemmeno per l'inizio del campionato. Duda ha svolto la prima settimana in gruppo facendo tutto il lavoro, lo ritengo disponibile, sarà della partita anche se magari non dall'inizio". Infine sul possibile arrivo di Folorunsho dal Napoli, Baroni ha concluso: "Per noi potrebbe essere una soluzione. Cerchiamo giocatori dal profilo come il suo, un calciatore che ha dinamicità, fisicità, energia. Ogni allenatore vorrebbe lavorare da subito con una rosa completa, ma sono abituato a queste situazioni. In questo momento però io e lo staff siamo concentrati solo sul lavoro da fare in campo". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/mc/com 11-Ago-23 16:45