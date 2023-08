Calcio: Mondiali donne. Spagna in semifinale, Olanda ko ai supplementari

Le iberiche si impognono 2-1 grazie alle reti di Mariona Caldentey e Salma Paralluelo ROMA (ITALPRESS) – La Spagna continua a scrivere la storia. Le furie rosse hanno raggiunto la semifinale del Mondiale femminile, battendo ai quarti di finale l'Olanda nel match disputato a Wellinghton in Nuova Zelanda. Un successo arrivato ai supplementari, dopo l'1-1 con cui si sono chiusi i tempi regolamentari. All'81° iberiche in vantaggio grazie al rigore trasformato da Mariona Caldentey e concesso dalla francese Stéphanie Frappart. Le olandesi non mollano e al 91° pareggiano con la giocatrice dell'Inter, Stephanie Van der Gragt, all'ultima gara della sua carriera visto che aveva già annunciato il ritiro al termine dei Mondiali. Ai supplementari, al minuto 111, Salma Paralluelo ha realizzato il gol del definitivo 2-1 che porta la Spagna al suo miglior risultato di sempre. In semifinale le "furie rosse" affronteranno la vincente di Giappone-Svezia. Gli altri due quarti, in programma domani, sono Australia-Francia e Inghilterra-Colombia. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 11-Ago-23 10:07