Calcio: Psg. Luis Enrique “Spero che club e Mbappé trovino un accordo”

"Neymar e Verratti? Mantengo le nostre conversazioni private" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "È stata un'ottima settimana di lavoro. Per quanto riguarda il Lorient, è una squadra di alto livello. Abbiamo visto la scorsa stagione che sono stati in grado di metterci in difficoltà". Luis Enrique, tecnico del Psg, prova a focalizzare tutti sulla prima di campionato contro il Lorient, match in programma domani alle 21 al Parco dei Principi, ma l'attenzione mediatica è chiaramente sul mercato e sui giocatori messi ai margini del progetto tecnico, oltre alla grana Kylian Mbappé. Proprio in riferimento al fuoriclasse francese il tecnico spagnolo ha immediatamente chiarito: "Questa situazione è già accaduta. Una soluzione positiva era stata trovata con il club prima del mio arrivo – dice riferendosi allo scorso anno -. Spero che società e giocatore trovino un accordo". In 'bilico' ci sono anche Neymar (che ufficialmente si sta riprendendo da un virus) e Verratti (che continua a lavorare in gruppo: "Mantengo le nostre conversazioni private. Le mie decisioni esprimeranno la mia opinione in modo molto chiaro". Tornando alla gara con il Lorient, Luis Enrique ha spiegato: "Voglio sempre 95-100 minuti dove la squadra sia competitiva, in tutte le gare che affronteremo. Non voglio momenti di follia, ma attaccare, pressare e fare felici i tifosi. Potremmo non avere questo ritmo al 100% dalla prima partita. Il Lorient è una buona squadra". L'allenatore del club parigino è un ambizioso per natura: "Sì, siamo una delle migliori squadre in Francia e vogliamo vincere tutti i titoli". Infine, ancora sul mercato, Luis Enrique ha concluso: "Stiamo facendo il necessario per migliorare l'organico. Con Luis Campos e il presidente, siamo attenti a tutti i ruoli. Siamo in costante contatto. Il mercato è difficile per tutti. Se Ousmane Dembélé giocherà domani? No, legalmente non è un giocatore del Psg al 100%, al 99% sì, ma domani non ci sarà". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 11-Ago-23 14:08