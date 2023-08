Calcio: Roma. Dybala e Matic a parte, domani amichevole con Partizani

Ultimo test pre-campionato per i giallorossi nell'impianto dove vinsero la Conference ROMA (ITALPRESS) – La Roma è pronta a giocare la sua ultima amichevole, poi si comincerà a fare sul serio per preparare la prima partita in cui non si potrà più sbagliare. I giallorossi di Mourinho si sono allenati ancora a Trigoria per una seduta di lavoro tecnico e atletico prima di volare domani a Tirana dove affronteranno il Partizani all'Air Albania Stadium, lo stesso impianto in cui ha conquistato la Conference League più di un anno fa, per poi iniziare a pensare alla Salernitana. Ancora una volta assenti Dybala e Matic: il centrocampista serbo, ancora in mezzo alle voci di mercato, ha continuato con gli esercizi a parte. Migliorano, invece, le condizioni dell'argentino, che confida di tornare in gruppo il prima possibile dopo il problema all'inguine riscontrato nel match contro il Tolosa, ma che molto probabilmente salterà la trasferta in terra albanese: inutile rischiare, complice anche la squalifica da scontare alla prima di campionato, con la Joya che lavora in tranquillità per tornare al massimo della forma e riprendersi quel ruolo da protagonista che Mourinho gli sta disegnando addosso. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 11-Ago-23 18:54