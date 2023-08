Frosinone, Udinese, Genoa e Bologna avanti in Coppa Italia

Eliminate invece nei trentaduesimi di finale Pisa, Catanzaro, Modena e Cesena FROSINONE (ITALPRESS) – Nessuna sorpresa e già match ricchi di gol e spettacolo nelle quattro partite dei trentaduesimi di Coppa Italia disputatesi oggi. Il Frosinone allo Stirpe piega per 1-0 il Pisa di Aquilani e conquista i 16esimi. Il gol decisivo arriva al 7': Caso supera Hermannsson sulla sinistra e mette la sfera al centro dell'area di rigore, ma Canestrelli nel tentativo di liberare la mette dentro la sua porta maldestramente. Nel prossimo turno i ciociari di Di Francesco sfideranno la vincente tra Torino e Feralpisalò, match in programma lunedì alle 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Successo per 4-1 alla Dacia Arena per l'Udinese di Sottil contro il Catanzaro, neo promosso in Serie B. Il match si sblocca al 9' con Lovric, abile a mandare in rete un perfetto assist di Thauvin, ma tre minuti dopo la formazione di Vivarini trova il pari con un diagonale di Vandeputte che buca Silvestri. Nella ripresa i bianconeri, però, si scatenano e trovano prima il gol del vantaggio con Beto al 3' e poi chiudono la pratica con un rigore trasformato da Thauvin al 19'. Nel finale soddisfazione anche per Lucca che con uno scavetto al minuto 48 cala il definitivo poker. Nel prossimo turno l'Udinese affronterà la vincente di Cagliari-Palermo, match in programma domani alle 21.15 all'Unipol Domus. Il Genoa supera i trentaduesimi di Coppa Italia piegando al Ferraris il Modena con il punteggio di 4-3. I rossoblu passano dopo un solo minuto con la prima rete ufficiale in Italia del bomber della Nazionale Retegui, i 'canarini' impattano al 29' con Manconi e poi vanno in vantaggio al 40' con Tremolada. Nel recupero del primo tempo è Vazquez a firmare il 2-2. Nella ripresa i liguri partono decisi e al 52' ribaltano la formazione emiliana 'cadetta' con Gudmundsson. Al 57' Retegui firma la sua personale doppietta, poi un gol di Gargiulo, al 77', tiene vivo il match sino alla fine. La squadra di Gilardini sfiderà nei sedicesimi della competizione la vincente di Monza-Reggiana in programma domenica alle 21.15. Infine, anche il Bologna approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblu di Motta superano al Dall'Ara il Cesena (Serie C) per 2-0 con le reti, una per tempo, di Corazza (2') e Zirkzee (80'). I felsinei affronteranno ora al prossimo turno la vincente del match tra Verona e Ascoli, in programma domani sera (ore 21). – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 11-Ago-23 23:27