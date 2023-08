Tennis: Torneo Montreal. Iga Swiatek ai quarti contro Danielle Collins

La numero 1 del mondo ha battuto in tre set la ceca Karolina Muchova MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Iga Swiatek ai quarti di finale di dell'"Omnium Banque Nationale Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di Montreal, in Canada. La polacca, numero uno del mondo, ha battuto in tre set (6-1, 4-6, 6-4) e dopo le interruzioni per la pioggia, la ceca Karolina Muchova, 14esima testa di serie. Adesso si giocherà l'accesso in semifinale contro la statunitense Danielle Collins che ha regolato 6-2, 6-3 la canadese Leylah Fernandez. Ai quarti di finale anche l'americana Coco Gauff, numero 6 del tabellone, che si è imposta 6-3, 6-0 sulla ceca Marketa Vondrousova, nona testa di serie, e che affronterà la connazionale Jessica Pegula, numero 4 del tabellone, che agli ottavi ha eliminato l'azzurra Jasmine Paolini. Ai quarti anche la russa Daria Kasatkina, decima testa di serie, che si è imposta 6-3, 6-4 sulla ceca Marie Bouzkova e che adesso affronterà la kazaka Elena Rybakina, terza testa di serie, che ha battuto con un duplice 6-3 la statunitense Sloane Stephens. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Ago-23 10:35