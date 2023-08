Calcio: Barça. Xavi “Su Ansu Fati non ho certezze, deluso da Dembele”

"Neymar? Non posso fare nomi, il mercato è aperto" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "La squadra arriva bene, abbiamo fatto un buon precampionato. Affronteremo un avversario che si difende bene. E' un inizio difficile, ma vogliamo i tre punti, cercheremo di dare il massimo". Così l'allenatore del Barcellona, Xavi, in conferenza stampa in vista della sfida col Getafe, gara del debutto nella Liga. A tenere banco è anche il mercato: "Non posso anticipare nulla. Siamo concentrati sulla partita, sui giocatori che abbiamo. Non è la situazione ideale, aspettiamo che le operazioni di mercato vengano registrate. Vedremo, intanto siamo concentrati sulla partita". Tra i possibili addii potrebbe esserci anche quello di Ansu Fati, che piace a diversi top club: "Sono contento di lui, è il futuro del club", ha detto Xavi specificando di non poter avere la certezza sul fatto che resti "Non posso confermarlo", ha aggiunto il tecnico blaugrana. I catalani arrivano all'avvio di questa Liga senza Dembélé, passato al Psg. "Ci ha aiutato finchè è stato qui. È stata una grande delusione che abbia deciso di andarsene, ma ha scelto un altro progetto. Gli auguro buona fortuna". Il sostituto di Dembele potrebbe essere Neymar, che ha chiesto al Psg di essere ceduto, che non rientra nei progetti tecnici del club parigino e che da anni sogna di tornare a vestire la maglia azulgrana: "Non posso fare nomi, il mercato è aperto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 12-Ago-23 17:51