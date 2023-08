Calcio: Frosinone. Baez “Importante partire con una vittoria”

Dopo la vittoria in Coppa Italia, l'attaccante guarda al campionato FROSINONE (ITALPRESS) – "E' stata una partita complicata, lo sapevamo. Il Pisa ha fatto comunque un bel lavoro nel tentativo di 'sporcarci' le giocate. Ma quella idea di continuare sempre a giocare è la cosa più positiva della nostra partita, al netto della vittoria". Lo ha detto l'attaccante del Frosinone Jaime Baez, dopo vittoria in Coppa Italia contro il Pisa. Ora si guarda al campionato, al via tra una settimana. "Vincere, si dice, aiuta a vincere. Essere partiti col piede giusto è un aspetto molto importante. Per noi e per la mentalità che vogliamo portare in campo nel campionato", ha detto l'uruguaiano in conferenza stampa. "Il lavoro che dobbiamo svolgere questa settimana punta sull'esordio in campionato, una partita di serie A e l'avversario. Quindi alle motivazioni aggiungo la concentrazione. E la combinazione che paga alla fine", ha aggiunto Baez. Infine sul gruppo, l'attaccante ha concluso: "Personalmente credo tanto nel lavoro del gruppo. Sia per quanto riguarda la parte umana che quella legata ai risultati. Tutto parte dal gruppo, dalle relazioni che si instaurano tra i compagni. Quando c'è la forza del gruppo è molto facile arrivare a risultati positivi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 12-Ago-23 17:10