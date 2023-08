Calcio: Mondiali donne. Inghilterra batte Colombia ed è in semifinale

La gara di Sydney decisa da Alessia Russo, attaccante di origini italiane. ROMA (ITALPRESS) – L'Inghilterra ha battuto la Colombia e ha ottenuto il pass per le semifinali dei Mondiali femminili di calcio, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Nel match dei quarti di finale, andato in scena all'Olympic Stadium di Sydney, le britanniche si sono imposte in rimonta per 2-1. Dopo il momentaneo vantaggio delle sudamericane, firmato da Santos, l'Inghilterra ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Hemp e di Alessia Russo, attaccante 24enne dell'Arsenal, di origini italiane. In semifinale le inglesi sfideranno l'Australia: gara in programma il 16 agosto, alle 12, allo Stadium Australia di Sydney. L'altra semifinale del torneo iridato, fra Spagna e Svezia, andrà in scena invece il 15 agosto, alle 10, all'Eden Park di Auckland. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 12-Ago-23 14:36