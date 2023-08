Calcio: Paulo Sousa “Organico corto,Salernitana darà tutto già in Coppa”

"Tutte le gare sono importanti e noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi" SALERNO (ITALPRESS) – Prima gara ufficiale per la Salernitana di Paulo Sousa, impegnata in Coppa Italia, contro la Ternana. A una settimana dall'inizio del campionato, il tecnico portoghese attende indicazioni importanti, oltre che la vittoria per superare i 32esimi della coppa nazionale. "Tutte le partite, da quando sono arrivato, sono importanti – afferma l'allenatore granata -, lo è anche quella di domani e noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, voglio una squadra che scenda in campo per vincere senza risparmiare energie fisiche ed emotive. Voglio vedere impegno, gli errori possono starci a livello tecnico, qualche imperfezione tattica ci può stare. Ma dal primo giorno dico al gruppo che serve attitudine. Ho un numero ridotto di giocatori che ci obbliga a gestire con molta difficoltà un organico corto. C'è bisogno di tenere al massimo tutti i giocatori per poter giocare la partita successiva. Non abbiamo ricambi in determinate posizioni. La settimana scorsa e questa che entra sono a rischio infortuni perchè l'intensità della partita aumenta, visto che in palio c'è la qualificazione". Sugli avversari di domani qualche punto interrogativo. "Conosciamo poco la Ternana a livello collettivo, un po' di più quello che Cristiano ha fatto con le sue squadre a livello di sistema. Ogni squadra, come ogni giocatore, crea comportamenti diversi e per questo strategicamente domani dovremo pensare a quanto provato nelle ultime settimane. Voglio i giocatori con la lingua fuori come fosse una cravatta". Nonostante l'organico ridotto, ci saranno già delle gerarchie da rispettare in Coppa Italia. "Costil sarà il portiere della Coppa Italia e Ochoa quello del campionato – afferma Sousa – Schiererò il miglior undici, abbiamo Daniliuc che sarà fuori per un bel po', Bohinen che morfologicamente sta facendo molta fatica a mantenere i ritmi alti e cerchiamo di aiutare tutti per arrivare a regolarità. Mazzocchi e Dia si stanno riprendendo da infortuni e si stanno integrando. Il numero di disponibili è ridotto ma le partite si vincono all'inizio oppure alla fine. La concentrazione serve dall'inizio alla fine. Quando parlo di intensità devo anche rimarcare il tipo, quella mentale è più importante perchè ti fa correre più veloce". Resta ancora un mercato povero per la Salernitana e il tecnico granata attende novità e un bel numero di atleti. "Le risposte su quanto e quando sarà completato l'organico devono darle il direttore o il presidente – chiosa Sousa – Abbiamo parlato con loro già a fine anno scorso, era chiaro quello di cui c'era bisogno: della punta centrale, di due esterni alti, di due centrocampisti, un centrale difensivo che potesse fare anche il terzino e pure di una sottopunta in più". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/ari/red 12-Ago-23 13:44