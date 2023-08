Calciomercato: Bayern. Ufficiale l’acquisto di Kane

L'inglese ha firmato fino al 2027, indosserà la maglia numero 9. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale. Harry kane è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L'attaccante inglese, 30enne, ha firmato un contratto che lo lega al club bavarese fino al 2027. Lo ha reso noto lo stesso Bayern. Il capitano della Nazionale inglese, che ha scelto la maglia numero 9 del team tedesco, è stato acquistato dal Tottenham per una cifra pari a 100 milioni di euro più bonus. Potrebbe essere schierato dal tecnico Thomas Tuchel già questa sera nella gara di SuperCoppa di Germania fra il Bayern Monaco e l'RB Lipsia, in programma alle 20.45, alla Allianz Arena. In precedenza, sui social, Kane ha salutato la sua ex squadra: "Difficile esprimere tutto a parole e salutare un club e dei tifosi che hanno significato tanto per me e per la mia carriera. Sarete sempre nel mio cuore. Grazie al Tottenham e grazie ai tifosi del Tottenham". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 12-Ago-23 10:19