Nuoto: Europei U23. De Tullio e Bottazzo in finale

Il pugliese e la veneta avanzano ripsettivamente nei 400 stile e nei 100 rana. ROMA (ITALPRESS) – Seconda sessione di batterie degli Europei Under 23 di nuoto in svolgimento fino a domani allo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino. Buona prestazione per Luca De Tullio, ieri di bronzo nei 1500, che si qualifica per la finale dei 400 stile libero con il settimo crono. Il 19enne pugliese – tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e allenato da Christian Minotti, insieme al fratello Marco – chiude in 3'51"84. Davanti a tutti l'irlandese Daniel Wiffen, ieri oro nei 1500, in 3'49"12. Eliminato Matteo Diodato (Livorno Aquatics) diciottesimo in 3'57"51. In scioltezza, poi, Anita Bottazzo strappa il pass per la finale dei 100 rana. La ventenne trevigiana di Oderzo – tesserata per Fiamme Gialle e allieva Cesare Casella, argento nei 50 – nuota il quinto crono in 1'09"09. Comanda la padrona di casa Mona McSharry in 1'07"30, seguita dalla statunitense Kaitlyn Dobler in 1'08"13. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 12-Ago-23 14:05