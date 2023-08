Tennis: Torneo Montreal. Swiatek e Pegula in semifinale

La polacca ha piegato la Collins, la statunitense ha battuto la Gauff. ROMA (ITALPRESS) – Iga Swiatek ha ottenuto il pass per le semifinali dell'"Omnium Banque Nationale Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. La tennista polacca, numero 1 del mondo e del tabellone, ha battuto nei quarti di finale la statunitense Danielle Collins, numero 48 del ranking Wta, col punteggio di 6-2 4-6 6-2. In semifinale la Swiatek sfiderà un'altra statunitense, ovvero Jessica Pegula, numero 4 del seeding e terza giocatrice della classifica mondiale, che ha sconfitto la connazionale Coco Gauff, 7 del ranking Wta e sesta forza del tabellone, per 6-2 5-7 7-5. Altri risultati. Quarti di finale: Liudmila Samsonova (Rus, 15) b. Belinda Bencic (Sui, 12) 6-4 6-4; Elena Rybakina (Kaz, 3) b. Daria Kasatkina (Rus, 10) 5-7 7-5 7-6 (8). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 12-Ago-23 09:35