Biathlon: Vittozzi domina a Wiesbaden, Wierer quarta

Per la portacolori dei Carabinieri è il secondo successo al "City". MILANO (ITALPRESS) – Lisa Vittozzi ha vinto da dominatrice assoluta il City Biathlon a Wiesbaden, in Germania. Per l'azzurra gara magistrale al poligono, con appena tre ricariche utilizzate nelle sei serie di tiri. Alle sue spalle l'ottima Weidel, a 45" dall'azzurra. In terza piazza la francese Jeanmonnot, che, nonostante una penalità, è riuscita nell'ultimo giro a recuperare e a staccare Dorothea Wierer, che l'aveva superata con una bellissima ultima serie in piedi. La finanziera di Rasun-Anterselva ha utilizzato sei ricariche, pagando in particolare la seconda serie a terra, chiudendo la gara al quarto posto. Quella di Lisa Vittozzi è la terza vittoria italiana al "City Biathlon", due per la sappadina e una per Wierer. Vittozzi aveva preso la testa della gara già dopo la seconda serie a terra, quando sparando con uno zero veloce è uscita dal poligono guadagnando 10" su Kebinger e Jeanomonnot; mentre Wierer perdeva 30", utilizzando tre ricariche. Dopo la terza serie a terra, la portacolori dei Carabinieri guadagnava ulteriormente margine, arrivando a 20" su Jeanmonnot; mentre Kebinger perdeva tantissimo andando in penalità. All'ultimo poligono la Vittozzi ha chiuso quella che era ormai una formalità, godendosi poi l'ultimo giro tra due ali di folla appassionate. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 13-Ago-23 17:47