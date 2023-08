Calcio: Amichevoli. L’Inter piega 4-2 l’Egnatia

Doppietta di Lautaro e reti di Barella e Stabile per i nerazzurri. FERRARA (ITALPRESS) – Prestazione in chiaroscuro per l'Inter nell'ultima amichevole precampionato. Allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara i nerazzurri hanno vinto, per 4-2, contro l'Egnatia, formazione della massima divisione albanese. Sono emerse però diverse cose da registrare per Simone Inzaghi in difesa e soprattutto in attacco. L'Inter infatti ha fallito diverse occasioni da rete nel corso del test di questa sera. La prima frazione si è chiusa con l'Egnatia avanti per 1-0, nonostante le tante azioni offensive create dall'Inter. Al 6' il vantaggio degli albanesi con gol dal centro dell'area di piattone destro di Dwamena, servito dalla destra da Lila. L'azione dell'Egnatia è nata da un errore, con palla persa, di Bastoni. A seguire i nerazzurri hanno sciupato varie occasioni da rete, in particolare con Mkhitaryan, Lautaro e col nuovo arrivato Thuram. Sugli scudi il portiere degli albanesi Sherri. Da segnalare anche un penalty in favore dell'Inter, apparso evidente, ma non concesso dal direttore di gara. Nella ripresa, al 10', l'1-1 firmato da Barella, bravo a stoppare la palla, su un cross di Bastoni, e a infilare Sherri con un preciso diagonale di destro. Al 21' poi un penalty in favore dell'Egnatia, per fallo di mano di Lautaro nella propria area di rigore: lo ha battuto, al 23', dopo le proteste dei nerazzurri, Fernando Medeiros, abile a superare Sommer con un "cucchiaio" per il gol dell'1-2. Al 35' il colpo del 2-2, firmato di testa da Lautaro, su cross da sinistra di Lazaro, entrato in campo nella ripresa. Quindi, al 38', un rigore in favore dell'Inter (questa volta molto dubbio) procurato e trasformato da Lautaro per il sorpasso nerazzurro. Infine, al 45', il gol del definitivo 4-2: a realizzarlo il giovane Stabile, servito da Correa (entrambi in campo da poco). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-23 21:59