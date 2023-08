Calcio: Bayern. Kane “Fatta questa scelta per vincere la Champions”

L'attaccante inglese: "Sono stato al Tottenham per 19 anni, è nel mio cuore". ROMA (ITALPRESS) – "Come ho sempre detto, voglio continuare a migliorare e spingermi oltre i miei limiti. Voglio vincere dei titoli, giocare in Champions League e magari vincerla. Quindi, essere al Bayern Monaco, uno dei più grandi club del mondo, mi dà questa opportunità. Era chiaro che si trattava di una decisione difficile. Sono stato al Tottenham per 19 anni e il club londinese è nel mio cuore. Ma ho sentito che questo era il momento giusto". Così, nella prima conferenza stampa da giocatore del Bayern Monaco, Harry Kane. "Stanno succedendo molte cose, con molti volti nuovi e nuovi ambienti, ma voglio dire che l'accoglienza che abbiamo avuto io e la mia famiglia, da quando siamo qui, è stata perfetta. Poi, l'accoglienza riservata a me ieri sera (in occasione della SuperCoppa di Germania, ndr.) è stata semplicemente magica. Per questo sono davvero entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di sistemarmi al meglio e di mettermi al lavoro", ha aggiunto l'attaccante della Nazionale inglese. "Cercherò di ambientarmi il più rapidamente possibile e di aiutare la squadra il più possibile. La squadra ha giocatori fantastici: ora dobbiamo metterci in carreggiata velocemente. Questa è anche l'aspettativa del Bayern. Cercherò di fare in modo che ciò accada ma non diamo nulla per scontato", ha concluso Kane. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-23 17:31