Calcio: Coppa Italia. Pirlo “Samp in costruzione, battere il Sudtirol”

Il tecnico dei blucerchiati: "Ora iniziano le prime partite vere" GENOVA (ITALPRESS) – "Iniziano le prime partite vere, per me sarà la prima ufficiale da allenatore e c'è voglia di confrontarsi con una squadra di categoria che lo scorso anno ha fatto molto bene". Così il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida 'secca' con il Sudtirol valida per i 32esimi di Coppa Italia. "Vogliamo cercare di vincere – ha detto in conferenza stampa il mister blucerchiato – Bisoli da allenatore è come da giocatore, si fa fatica a giocargli contro: la sua squadra difende bene e concede pochi spazi". Per quanto riguarda la Samp, "siamo in frase di costruzione, nell'ultimo periodo sono arrivati giocatori nuovi e abbiamo bisogno di tempo in vista del campionato. Sono fiducioso, i giocatori hanno fatto un gran lavoro senza mai lamentarsi e sono molto contento. Domani sarà una partita da dentro e fuori come ogni partita di Coppa Italia, che magari qualcuno snobba all'inizio ma che poi alla fine tutti vogliono alzare". In chiave mercato, "stiamo cercando di colmare le mancanze che abbiamo, non abbiamo obiettivi fissi e siamo d'accordo con la società su dove operare". Detto che Stankovic jr è pronto per giocare titolare tra i pali, Pirlo ha sottolineato come Pedrola "mi ha fatto un'ottima impressione, deve ancora lavorare ma è un ragazzo di grande qualità, pulito e con entusiasmo. E' già un bel punto di partenza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Ago-23 17:12